Polizei zieht Bilanz: 64.560 Raser in Innsbruck

Wie sieht nun die Bilanz aus dem Projekt, die in die Gesamtstatistik hineinfließt, aus? Hier konnten die zwei Bediensteten des Stadtmagistrates, die der Landespolizeidirektion zugewiesen sind, und mit einem Fahrzeug samt Messgerät unterwegs sind, 16.187 Übertretungen feststellen. In Summe wurden an 276.668 Fahrzeugen Messungen durchgeführt. Die festgestellten Übertretungen bezogen auf alle Messungen entsprechen somit 5,8 Prozent.