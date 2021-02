Jeder dritte Arbeitnehmer brauchte Rat und Hilfe

Ein Viertel mehr Beratungen als noch 2019, bei den telefonischen Terminen gar ein Plus von 40 Prozent – die Leitungen der Arbeiterkammer glühten im vergangenen Jahr. Gestern wurde Bilanz gezogen: Natürlich beherrschte Corona auch hier alles. Vor allem Fragen zu Kündigungen, Kurzarbeit & Co. wurden gestellt. Und führten in Folge auch zu vielen Interventionen. „Im Jahr 2020 konnten wir für unsere Mitglieder rund 46 Millionen Euro erkämpfen“, sagt Präsident Markus Wieser.