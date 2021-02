Die „Etztoler“ Kreativität mit Sitz in Längenfeld

Vom Ötztal in die Welt

Während er die Hotelfachschule Villa Blanka absolvierte, machte er Praktika in Leitbetrieben im Ötztal und in renommierten Sternerestaurants in London sowie in der 3 Sterne St. Hubertus-Stube bei Norbert Niederkofler in Südtirol. „Regionalität und Nachhaltigkeit sind mitunter die wichtigsten Themen, denen ich mich abseits vom Herd und neben meinem Studium für Ernährungswissenschaften widme.“ Zu bestellen ist das Kistl unter www.etztoler-original.at/shop