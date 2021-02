Bislang keine Hinweise auf Corona-Mutationen

Im Land Salzburg sind die Verdachtsfälle von Coronavirus-Mutationen in zwei Kindergärten bisher nicht bestätigt worden, wie eine Sprecherin des Landes am Donnerstag erklärte. Ende Jänner tauchten die beiden Cluster auf. Es handelte sich um einen Kindergarten in St. Johann, wo zunächst der Verdacht auf eine südafrikanische Virusmutation vorlag, und einen Kindergarten in Wals-Siezenheim. Dort gab es Hinweise auf eine britische Mutation.