Steu/Koller greifen nach dritter Kristallkugel

Thomas Steu und Lorenz Koller fahren beim Weltcup-Finale der Kunstbahnrodler am Wochenende in St. Moritz um ihre dritte Kristallkugel in dieser Saison. Die beiden 26-jährigen HLSZ-Sportler aus Vorarlberg und Tirol haben den Sieg im Gesamtweltcup längst sicher und auch schon den Sprint-Weltcup für sich entschieden. Am Samstag wollen sie sich auch noch die kleine Kristallkugel in der klassischen Disziplin holen.