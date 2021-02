Warnung: „Sperre von Skipisten nicht ignorieren!“

Warnung vor dem Wochenende

Für dieses Wochenende gibt es gebietsweise eine erhebliche Lawinengefahr der Stufe drei. Die Gefahr von Nass- und Gleitschneelawinen steigt im Tagesverlauf an. Die Gefahrenstellen liegen an allen Expositionen unterhalb von rund 1900 Metern sowie an sehr steilen Sonnenhängen unterhalb von rund 2400 Metern.