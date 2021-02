Mit Abstand: Alpenverein lädt zu Eiskletter-Event

„Mein Können bringt mit den Sieg!“ lautet das Motto des in der Szene beliebten Wettkampfes im Eisklettern, an dem schon zahlreiche Profiathleten teilgenommen haben. Der Mauthener „Eisbär“ und engagierte Alpenvereins-Obmann Sepp Lederer hat auch in diesem Winter den Eisturm aufgebaut. Teilnehmen kann am Wettkampf im ÖAV-Freizeitpark in Mauthen jeder. Das Nenngeld beträgt 10 Euro. Die Ausrüstung, bestehend aus einem Helm, zwei Eisgeräten ohne Schlaufen sowie Steigeisen kann vor Ort ausgeliehen werden.