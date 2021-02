Totalschaden: Pkw-Lenker kollidierten in Oberndorf

Am Mittwoch gegen 18.25 Uhr war ein Slowene (36) mit seinem Pkw auf der Lamprechtshausener Straße in Richtung Oberndorf unterwegs. Dabei kollidierte er bei einer Kreuzung mit einem Autofahrer (78) aus Mondsee bei einer Kreuzung. Ein Alkotest bei dem jüngeren Lenker verlief negativ. Der Pensionist war aufgrund seiner Verletzungen nicht fähig für einen Alkotest. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Sie wurden abgeschleppt. Die beiden Lenker wurden verletzt in das Unfallkrankenhaus und das Krankenhaus Oberndorf gebracht.