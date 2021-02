Verbaute Flüsse: Jetzt sprudeln 200 Millionen Euro

Rund 1000 Barrieren wurden bisher in Flüssen entfernt und zugleich 300 Kilometer an Fließgewässern renaturiert. Mit einer neuen Förderwelle soll diese Umwelt-Erfolgsgeschichte fortgesetzt werden. Im aktuellen Öko-Fördertopf liegen 200 Millionen Euro! Jede Gemeinde, die Bäche oder anderes kostbares Nass renaturieren will, kann ab sofort 60 Prozent der Kosten als Förderung lukrieren.