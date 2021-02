Grüne Wien: Kein Wunsch nach Bruch mit ÖVP im Bund

„Von Anfang an war klar, eine Koalition mit der in den letzten Jahren deutlich nach rechts gerückten ÖVP wird nicht leicht. Dennoch haben viele zu Beginn die Hoffnung in uns Grüne gesetzt, der türkisen Politik etwas entgegenhalten zu können“, heißt es in der „Wiener Erklärung“. Und weiter: „Unsere Regierungsmitglieder und unsere Abgeordneten im Nationalrat setzen sich Tag für Tag dafür ein.“