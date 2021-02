Testmöglichkeiten in Salzburg

Dauerhafte Teststationen



Montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr



Stadt Salzburg

Messezentrum, Halle 10, Am Messezentrum 1



Flachgau

Oberndorf: Foyer Stadthalle, Joseph-Mohr-Straße 4a

Eugendorf: Mehrzweckhalle Hammermühlstraße 7



Lungau

St. Michael: Veranstaltungshalle, Gewerbestraße 354

Tamsweg: Quarantänequartier, Wöltingerstraße 14



Pinzgau

Zell am See: Ferry Porsche Congress Center, Brucker Bundesstraße 1a

Mittersill: Nationalparkzentrum Veranstaltungsraum, Gerlos Str. 18

Saalfelden: Congress Saalfelden, Stadtplatz 2



Pongau

Schwarzach: Staßenmeisterei, Salzburger Str. 102

St.Johann: Kongresshaus, Leo-Neumayer-Platz 1

Radstadt: ÖRK Dienststelle, Tauernstraße 13



Tennengau

Hallein: Ziegelstadl, Pernerweg 1

Kuchl: Sitzungssaal der Gemeinde, Markt 25

Oberalm: ehemalige Würth-Filiale, Halleiner Landesstraße 16



Samstags von 9 bis 13 Uhr

Flachgau

Eugendorf: Mehrzweckhalle



Lungau

Tamsweg: Quarantänequartier



Pinzgau

Zell am See: Ferry Porsche Congress Center

Schwarzach: Straßenmeisterei



Tennengau

Hallein: Ziegelstadl



Stadt Salzburg

Messezentrum Salzburg, Halle 10