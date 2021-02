„Finden in Buchhaltung und IT kein Personal“

Auf dem höchsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg befinden sich wegen Corona die Arbeitslosenzahlen in Österreich. In Tirol sieht die Situation vor allem wegen der ausbleibenden Touristen in mehreren Branchen prekär aus. Aber nicht in allen. Denn im Bereich der IT und Buchhaltung wird „händeringend“ Personal gesucht.