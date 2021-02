Tanzschulen erklären Foxtrott und Co jetzt digital

Sie macht einen Schritt in die virtuelle Welt und bietet ab Freitag und kommenden Mittwoch über das Videotool „Zoom“ Online-Technikkurse an. Das Angebot richtet sich sowohl an Anfänger als auch Fortgeschrittene, die bereits einen Kurs vor Ort besucht haben. „Tipps und Tricks, Balance, Körperbeherrschung und vieles mehr werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in vier Einheiten zu je 45 Minuten gezeigt“, lässt Geschäftsführerin und Tanzlehrerin Julia Polai wissen. Der Preis beträgt insgesamt 48 Euro.