Kulturverein in Hof sucht Songs für Gratisdreh

Der Kulturverein in Hof bei Salzburg sucht musikalische Talente – egal ob Solokünstler oder Bands – für den Gratisdreh eines Musikvideos. Die Voraussetzung: Etwas Zeit und ein selbst geschriebenes Lied im Rucksack. „Teilnehmen können Musiker jeden Alters aus jeder musikalischen Sparte, bevorzugt mit geographischer Nähe zu Hof“, heißt es in der Ausschreibung zum Projekt „aufDraht“. Wer sich bis 14. Februar bewirbt, kommt in die engere Auswahl. Danach entscheidet die Jury, von welchen Songs eine Aufnahme und ein Musikvideo produziert werden.