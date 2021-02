Mit eVans von Mercedes-Benz Mobilität (er-)leben

Was das für die eVans von Mercedes bedeutet? So kostet ein eVito Kastenwagen statt 43.170 nur noch 24.910 Euro, ein eVito Tourer in Salzburg statt 59.650 nur 28.580 Euro, ein eSprinter Kastenwagen statt 54.560 in Tirol bloß noch 31.550 Euro. Die Energiewende war noch nie günstiger zu schaffen! Alle Infos zu den aktuellen Förderungen, Fristen und Bedingungen finden Sie auch hier!