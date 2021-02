Testungen trotz Impfung? Pensionisten sind empört

Mähnen und Hühneraugen geht es nach dem Lockdown an den Kragen: Auch alle körpernahen Dienstleister dürfen ab Montag aufsperren. Für viele Pensionisten, mit oder ohne Impfung, eine „unnötige Hürde“: „Ich habe am Freitag einen Termin bei der Fußpflege, jetzt muss ich mir auch noch eine Testung in Korneuburg ausmachen. Kosten und Wegzeit hat wohl niemand berechnet“, so Anna J. (80) aus Langenzersdorf. Auch für Robert W. aus dem Bezirk Mistelbach ist die Lage chaotisch: „Meine betagte Mutter und ich sind geimpft. Vage Behauptungen über Unklarheiten betreffend der Weitergabe des Virus trotz Impfung, halte ich für falsch, bereits erkrankte Personen sind ja auch von den Tests ausgenommen.“