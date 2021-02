Österreichs Experte für Customer Relationship

Wenn ein Vertriebsprofi, ein Markenexperte und ein Software-Unternehmer ihre Geschäftsbereiche zusammenlegen und ein neues Unternehmen gründen, dann entsteht ein in Österreich bisher einzigartiger Experte für die Optimierung und Automatisierung von digitalen Kundenbeziehungen. Bedarf für dieses Geschäftsmodell gibt es hierzulande genug, weiß Gründer Georg Linnerth: „Wir beobachten in Österreich einen enormen Nachholbedarf in der Digitalisierung von Unternehmensprozessen. Ich bin immer wieder erstaunt, dass so wenige Unternehmen CRM-Systeme im Einsatz haben und dadurch nahezu nichts über ihre Kunden wissen.“