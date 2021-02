Steiermark beim Impfen an letzter Stelle

Hierzulande haben bis 2. Feburar nämlich nur 1,38 Prozent oder 17.171 Menschen eine Impfung bekommen, die im E-Impfpass eingetragen wurde. In Oberösterreich haben immerhin 2,8 Prozent bzw. 41.743 Personen mit einem gemeldeten Hauptwohnsitz eine Corona-Impfung erhalten. In Vorarlberg und Kärnten sind es jeweils knapp 2,5 Prozent (9.903 bzw. 13.834 Personen) und in der Bundeshauptstadt Wien 2,33 Prozent (44.455 Personen). In Salzburg sind 1,55 Prozent (8.639 Personen) und in Tirol 1,66 Prozent (12.554 Personen) geimpft.