Jahreszugänge für Fußball-Trainings-App gewinnen

Gründer Andreas Gschaider war selbst leidenschaftlicher Fußballer und will mit der App Expertenwissen zugänglich zu machen. „Ich als Spieler hätte das in meiner aktiven Zeit gebraucht“, so Gschaider. Entwickelt von renommierten Sportwissenschaftlern und Physiotherapeuten, ist die App genau auf die Bedürfnisse von Fußballern und Fußballerinnen zugeschnitten. Vom Innovation Hub der UEFA wurde die App in der Kategorie „Amateurfußball“ ausgezeichnet. Die Bewertungen in den App-Stores sprechen für sich. Alle Infos zur App finden Sie HIER.