Mit Sedlacek holt VSV schon den dritten Goalie

Vier Jahre KHL, vier Einsätze in der Champions League und zwei Spiele im tschechischen Nationalteam hat Jakub Sedlacek in seiner Vita stehen. Jetzt soll er den VSV helfen, doch noch in die Play-offs zu kommen. Bei seinen sechs Auftritten in Bozen in der Saison 2017/18 hatte er eine gute Figur gemacht. Zuletzt hat Sedlacek in Kosice in der Slowakei gespielt. „Ein beweglicher Tormann, der auch Spielpraxis hat - er hat auch viel Erfahrung“, meint Tormanntrainer Patrick Machreich.