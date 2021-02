Wir schieben die Falschen ab!

Uns sind bei den Abschiebungen nicht die Hände gebunden

Es gibt offensichtlich eine Schieflage darin, wer bei uns bleiben darf und wer nicht. Wir schieben in Österreich hier verwurzelte Schülerinnen mit Polizeieskorte ab, während Gewalttäter bleiben dürfen und mit teuren Resozialisierungsprogrammen in unsere Gesellschaft integriert werden sollen. Uns sind nicht die Hände gebunden, wie es die Politik so gerne suggeriert. Es ist nur eine Frage des Wollens, diese Ungleichheit zu bereinigen.