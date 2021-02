Erst Erfolgserlebnis, dann Tiefschlag! Die Eisbullen bringen keine Konstanz in ihr Spiel, liefen nach dem Sieg in Wien daheim gegen Schlusslicht Linz ins 2:4. Von großem Aufbäumen war nichts zu sehen. „Wir waren schlecht! So ein Spiel darf nicht passieren“, stöhnte Defender Daniel Jakubitzka. Heute kommt Innsbruck.