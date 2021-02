Froh und verwundert über Lockerungen

Positiv, aber wesentlich verhaltener reagieren andere Salzburger auf die Lockerungen. So fürchten viele, dass die Menschen so Abstand, Maske und Co. nicht mehr ernst genug nehmen. So auch Elektriker Anton Hauser. „Ich freue mich sehr, dass mein Sohn wieder in die Schule kann, ich fürchte aber, dass die Öffnungsschritte ein falsches Signal senden . So wirkt es, als wäre die kritische Phase vorbei“, sagt er.