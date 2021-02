Schlafgetränke-Start-up Snoooze ist insolvent

Am Landesgericht Salzburg ist am Dienstag der Konkurs über die Snoooze Vertriebs GmbH eröffnet worden. Das in der Landeshauptstadt ansässige Unternehmen, das sich vor allem auf den Handel mit natürlichen Schlafgetränken aus Kräutern spezialisiert hat, ist laut Informationen mehrerer Kreditschutzverbände mit 2,8 Mio. Euro verschuldet. Die Anzahl der betroffenen Gläubiger dürfte aus heutiger Sicht bei 50 bis 60 liegen. Eine Fortführung werde nicht angestrebt.