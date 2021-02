Der Bäcker des Sultans geht

Chef Anton Hofmann (63) geht aus gesundheitlichen Gründen in Pension – nach über fünf Jahrzehnten in der Backstube. „Als kleiner Betrieb habe ich immer auf Qualität geachtet. Ich bin in der Backstube unabkömmlich, wie meine Frau im Geschäft“, so der Bäcker- und Konditormeister, dem das Aus schwer fällt.