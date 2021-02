Auferstehung der Kultur mit den Osterfestspielen

„Wir dürfen nicht vor Angst erstarren“, sprach Osterfestspiel-Intendant Nikolaus Bachler am Dienstag nach mehreren dringlichen Sitzungen ein Machtwort. Gerade in der Krise müsse man erfindungsreich sein und das, was möglich und erlaubt ist, weiterentwickeln. Das Festival soll also von 2. bis 5. April in reduzierter Form mit vier statt zehn Veranstaltungen stattfinden – inklusive einem Hygienekonzept, wie es sich schon bei den Sommerfestspielen 2020 bewährt hat.