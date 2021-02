30.000 streamten Salzburger Mozartwoche

Erfreuliche Bilanz der ersten „digitalen“ Mozartwoche in Salzburg: Das Online-Angebot wurde vom Publikum angenommen. In den sozialen Medien setzte vor allem das neu entdeckte Mozartstück zum Höhenflug an und erreichte auf YouTube mehr als 200.000 Klicks. Ebenfalls im grünen Bereich: die Finanzierung des Festivals.