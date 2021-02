„Ausstellungen noch viel zu wenig gezeigt“

Über die leichten Lockerungen im Kulturbereich können sich vorerst nur die Betreiber von Museen, Galerien und Bibliotheken freuen. In Stadt und Land Salzburg wollen von dieser Möglichkeit auch viele Einrichtungen Gebrauch machen. So wird das Museum der Moderne (gleich nach seinem Ruhetag) am 9. Februar aufsperren. „Wir haben sehr gute Ausstellungen, die bislang noch viel zu wenig gezeigt werden konnten“, sagt Thorsten Sadowsky vom Museum der Moderne. Bei einem vorgegebenen Minimum von 20 Quadratmetern pro Person sind im Museum auf dem Mönchsberg 120 Besucher bzw. im Rupertinum 35 Personen zugelassen.