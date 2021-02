Verbraucherschützer klagen Skiverband Amade

Der Geschäftsführer der beklagten Partei wurde heute bei der ersten Tagsatzung am Bezirksgericht St. Johann im Pongau per Videokonferenz durch den zuständigen Richter einvernommen. Die Parteienvertreter wurden ebenfalls per Video zugeschaltet. Bereits am Vormittag ist die Verhandlung geschlossen worden. „Das Urteil ergeht schriftlich“, informierte der Gerichtssprecher.