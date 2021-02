Einbrecher stahlen Tresor und Selchwürste

Das derzeit unbewohnte Bauernhaus liegt noch dazu sehr abgelegen. Die Einbrecher durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und stahlen aus einem Kasten einen Möbeltresor, in dem sich Bargeld von mehreren tausend Euro Bargeld befand. Der Duft von Selchwaren dürfte sie dann noch in den Vorratsraum im Keller gelockt haben. Dort ließen sie 20 Kilogramm an Selchwaren mitgehen.