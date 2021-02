Fleischfresser ziehen in ein anderes Gehege

Ohne Geld kein Gehege

Ullrich führt aus: „Seit November haben wir weder Besucher noch die damit verbundenen Einnahmen. Wir können aktuell noch nicht absehen, wann wir wieder konkret bauliche Maßnahmen in Angriff nehmen können. Unser Jahresbudget erwirtschaften wir normalerweise zu einem beachtlichen Teil selbst, innerhalb des Vereins Alpenzoo und seiner Finanzierung spielen aber auch die Stadt Innsbruck und das Land Tirol eine wesentliche Rolle.“ Der Bau hänge in dieser Situation also von ihnen ab.