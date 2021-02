Debatte um Schulkosten geht in die nächste Runde

Lehrervertreter Krebs lehnt Wertung „entschieden ab“

Auch Thomas Krebs, Vorsitzender Zentralausschuss Pflichtschullehrer Wien, lehnt eine Wertung, welche ganztägige Form die pädagogisch bessere ist, „entschieden ab“. Gerecht wäre es für ihn, „wenn das Land Wien jede ganztägige Form in gleicher Weise unterstützt“, so Krebs in einer Stellungnahme. Außerdem seien dem Lehrervertreter zufolge nicht an jedem Standort die Voraussetzungen für eine verschränkte Form gegeben.