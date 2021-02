Über 41.000 Personen in Tirol aktuell ohne Job

„Wie befürchtet, steigt die Arbeitslosigkeit in Tirol weiter und erreicht mit einer Quote von über 11 Prozent ein negatives Langzeithoch. Speziell der Vergleich mit anderen Bundesländern macht deutlich, wie groß die Herausforderungen im Moment in Tirol sind“, schildert AMS-Landesgeschäftsführer Alfred Lercher. Den 41.239 arbeitslosen Personen in Tirol stünden aktuell 3.309 offene Stellen gegenüber, auch bei den offenen Lehrstellen gebe es erstmals einen Rückgang.