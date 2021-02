Sonntagsöffnung: Festnahme, 120 Anzeigen in Wien

Insgesamt wurden am Sonntag 18 Betriebe überprüft. In drei Fällen seien Teile der Betriebsanlagen unbefugt betrieben und der Verkauf unverzüglich eingestellt worden, hieß es. Die Finanzpolizei entdeckte zudem sieben Schwarzarbeiterinnen und Schwarzarbeiter. Bei den Kontrollen konnten in elf Betrieben keine Arbeitszeitaufzeichnungen vorgelegt und in sieben Geschäften keine ordnungsgemäße Registrierkasse nachgewiesen werden. Eine Person wurde nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz angezeigt und von der Polizei vorläufig festgenommen.