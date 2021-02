Viele Spuren, aber Täter sind noch unbekannt

Doch Abfragen bei den internationalen DNA-Datenbanken ergaben bislang keinen Treffer. Zusätzlich erschwert werden die Ermittlungen dadurch, dass das Opfer keine Angehörigen hat – die Seniorin lebte zurückgezogen und alleine in ihrer Wohnung in einem 96-Parteien-Wohnhaus in der Salzburger Gorianstraße. Dort wurde sie am 30. August von einer Bekannten gefunden: tot und übersät mit 28 Stichverletzungen. Bereits zwei Tage vor dem Fund wurde sie laut der Obduktion getötet. Das Motiv ist genauso rätselhaft wie die Identität des Täters. Es gab Hinweise in Richtung Raubmord. Doch für die Ermittler sei es aufgrund fehlender Bezugspersonen schwierig, das Fehlen möglicher Wertsachen zu bewerten. Alles in allem fehlt die heiße Spur – der Mordfall bleibt nach wie vor ein Rätsel.