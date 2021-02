Gesundheitskasse wartet auf 30 Mio. Euro aus Tirol

Um Betriebe in der Krise zu entlasten, hat der Bund im Vorjahr eine Stundung von Sozialversicherungsabgaben beschlossen. Doch jetzt werden die Beiträge fällig. Mehr als 3000 Tiroler Firmen erhalten in den nächsten Tagen und Wochen Post von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). 30 Millionen Euro sind in Tirol für die Krankenversicherung ausständig.