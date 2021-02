Mutter vor Augen der Familie von Baum erschlagen

Cornelia S. hätte am Sonntag Geburtstag gefeiert, leider war ihr das nicht mehr vergönnt. „Ihr Tod macht unendlich traurig, der menschliche Verlust ist sehr groß“, sagt ein tief betroffener Thomas Priewasser (39), Ortschef von Hohenzell. Die vierfache Mutter wäre 52 Jahre alt geworden.

Ihr furchtbarer Unfalltod in einem Wald bei St Marienkirchen/H. sorgte in beiden Innviertler Gemeinden für Bestürzung. „Die Conny ist in St. Marienkirchen aufgewachsen und später nach Hohenzell gezogen. Bei uns war sie in mehreren Vereinen tätig und auch politisch aktiv, jeder hat sie gemocht“, betont Priewasser.