Anzahl an Tiroler E-Autos hat sich 2020 verdoppelt

Durch die im vergangenen Jahr 1645 neu zugelassenen E-Autos in Tirol kletterte der Anteil dieser Fahrzeuge in der Gesamtstatistik auf exakt sieben Prozent. 2019 waren es noch 2,9 Prozent. Im Vergleich mit den restlichen Bundesländern verzeichnet Tirol derzeit den dritthöchsten Anteil. Der Österreichschnitt liegt bei 6,4 Prozent. Interessant: Vergleicht man Tirols Zahlen aus 2020 mit jenen von 2015, so sieht man, dass sich der Anteil der E-Autos mehr als verzehnfachte.