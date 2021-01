Opfer (31) geschlagen und mit Waffe bedroht

Ein 31-jähriger Welser wollte am Freitag gegen 21.15 Uhr in der Schmierndorferstraße in Wels bei einem Automaten Zigaretten kaufen. Plötzlich kamen ihm drei unbekannte Männer entgegen und es entwickelte sich ein Streit. Dabei wurde der 31-Jährige geschlagen und mit einer schwarzen Faustfeuerwaffe bedroht.