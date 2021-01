Lkw-Lenker stürzte über Abhang und befreite sich

Ein 22-jähriger Pinzgauer ist am Samstag in den frühen Morgenstunden mit einem Lkw auf der Mittersiller Straße bei Stuhlfelden (Bezirk Zell am See) ins Schleudern geraten und über einen Abhang gestürzt. Der Lkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Lenker konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, er blieb unverletzt.