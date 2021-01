„Gute Aussichten auf die WM bei dem ÖSV-Team!“

In der dritten Folge des neuen krone.tv-Fomats „Steilhang“ sprechen Moderatorin Kimberly Budinsky und krone.tv-Chef Max Mahdalik unter anderem über die einprägsame Fahrt von Vincent Kriechmayer beim Super-G in Kitzbühel, die Aussichten für das ÖSV-Team bei der WM in Cortina und die Leistung von Marco Schwarz beim Nacht-Slalom in Schladming (alles im Video oben).