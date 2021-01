Zwei Corona-Fälle am Verhandlungsplan

Wöchentlich finden schon Prozesse nach dem Vorwurf des §178 StGB statt – Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten, also Corona. Auch kommende Woche stehen in Salzburg zwei Fälle an. Was die Angeklagten getan haben, ist moralisch verwerflich. Nur: Ist es auch strafbar?