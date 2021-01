„Geisterauto“ krachte nach 150 Metern gegen Mauer

Eine 24-Jährige aus dem Bezirk Schärding parkte am 28. Jänner 2021 gegen 18.20 Uhr ihren Pkw im Ortsgebiet von Andorf, um abgebrannte Kerzen in einer Mülltonne zu entsorgen. Aus bisher unbekannter Ursache setzte sich ihr Fahrzeug, trotz angezogener Handbremse, von selbst auf der abschüssigen Straße in Bewegung. Nach ca. 130 Meter touchierte der Pkw eine Fahrbahnbegrenzung aus Beton und prallte bei der unterhalb querenden Konrad-Meindl-Straße frontal gegen eine Gartenmauer.