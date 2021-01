Paukenschlag! Graz99ers tauschen Hunter Fejes aus

Hunter Fejes verlässt also die Graz99ers! Der Grund: Der Stürmer soll im Hintergrund selbst immer wieder nach einem neuen Verein gesucht haben. Das gefiel den 99ers-Verantwortlichen gar nicht. Scheinbar fühlte sich der US-Amerikaner, der immerhin 26 Punkte in 34 Spielen erzielte, in Graz nie so richtig wohl. Laut Informationen der Grazer dürfte Fejes demnächst in Schweden bei einem neuen Verein unterschreiben. Ein neuer Legionär wurde ja bereits verpflichtet: Ex-NHL-Crack Michael Latta feiert auch schon am Freitag im Auswärtsspiel gegen die Vienna Capitals sein Debüt.