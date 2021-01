Eisbullen starten nun die zweite Welle

Special Teams Trümpfe

Der Legionär, der in der Abwehr eine Fixgröße war und alle Spiele absolviert hat, wurde nämlich nach mehreren Untersuchungen bereits Donnerstag am verletzten Handgelenk operiert, fällt wie Pilloni für mehrere Wochen aus. Vorerst will man aber noch abwarten. Vertagt wurde auch das Rauchenwald-Comeback. Beim KAC ist Johannes Bischofberger überzeugt: „Die Special Teams beider Mannschaften sind top. Ihr Duell entscheidet die Partie.“