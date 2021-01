JKU plant trotz neuer TU noch mehr Digitalisierung

Rektor in Doppelrolle

JKU-Rektor Meinhard Lukas ist da in einer Doppelrolle: „Chefkonstrukteur“ des Entwicklungsplans seiner Stamm-Uni und zugleich, mit Ars-Chef Gerfried Stocker, Autor der ersten Grundsatzkonzepte für die neue TU. Das zeitliche Zusammentreffen sei aber zufällig, sagt Lukas: „Wir müssen unseren Entwicklungsplan alle drei Jahre erneuern, und jetzt ist es eben wieder soweit – wie bei allen anderen 22 Universitäten in Österreich auch.“ Inhaltlich sei es natürlich klar, dass die JKU ihren Digitalisierungsschwerpunkt, in dem sie „mit unglaublichem Engagement und hohen Investitionen unterwegs“ sei, weiterentwickeln wolle. Das sei aber nicht als Konkurrenz zur neuen TU gedacht – oder gar, um sie überflüssig zu machen: Schon in der Einleitung zum neuen JKU-Plan werde vielmehr die „Brückenfunktion“ des Forschungsschwerpunktes Digitalisierung hin zur neuen „Schwester-Uni“ betont.