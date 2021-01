Tischler-Profis für moderne Handwerkskunst gesucht

Österreichische Handwerksqualität

Mehr als 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt List GC derzeit, davon rund 80 in der Produktion. In der Zusammenarbeit der Abteilungen zählen schnelle Abstimmungen und kurze Wege. Daher arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Produktion Tür an Tür mit jenen der Projektteams. Je besser das Teamwork, desto besser das Ergebnis. So entstehen Innenausstattungen zu Wasser und zu Land als österreichische Handwerksqualität, die von Kunden auf der ganzen Welt geschätzt wird.