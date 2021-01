Trofaiach: Zwei Verletzte bei Frontalcrash

Laut Angaben eines Zeugen war gegen 05:40 Uhr ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Leoben mit seinem Pkw in Edling auf der L 116 in Fahrtrichtung Seiz unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 26-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Leoben, mit seinem Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Aus unbekannter Ursache kam es auf Höhe Straßenkilometer 5,95 zu einer Frontalkollision zwischen den beiden Fahrzeugen.