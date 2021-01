Herkunftskennzeichnung für Lebensmittel kommt

In Spitälern, Kindergärten, Betriebskantinen oder Uni-Mensen - wer dort künftig etwa ein Rindsgulasch bestellt, soll genau wissen, woher das Fleisch stammt. Auch für Obst und Gemüse wäre dies laut Rechtsgutachten möglich. „Sollte es von der EU-Kommission keine Einwände geben, wären wir einen großen Schritt in Richtung Transparenz für die Konsumenten weiter“, erklärt der Gesundheitsminister. Die verpflichtende Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln in Großküchen ist auch im Regierungsübereinkommen festgelegt. Mit dem vorliegenden Entwurf ist allerdings nur ein erster Schritt getan.