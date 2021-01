Zwei Abkehrbühnen auf der Inntalautobahn

Aufnahmen nicht gespeichert

Ebenso nicht möglich sei es aktuell, in allen Tunneln 24 Stunden Videoaufzeichnungen zu ermöglichen und diese zu speichern. Daher existieren beispielsweise von dem Unfall im Landecker Tunnel in dieser Woche keine Videoaufnahmen, mit denen sich der Lkw, von dem sich die Eisplatte löste, identifizieren ließe. Der Tunnel soll jedoch in den nächsten Jahren sicherheitstechnisch optimiert werden.